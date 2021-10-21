Два водителя в Севастополе подрались из-за парковочного места

В Севастополе произошла драка между двумя водителями, в результате которой один из участников конфликта был доставлен в больницу с травмами, передает пресс-служба севастопольского главка МВД.

Инцидент произошел на одной из автомобильных парковок Севастополя. Мужчины не поделили парковочное место и сначала вступили в словесную перепалку, а затем пустили в ход кулаки.

«Один из автомобилистов нанес несколько ударов своему оппоненту. Полученные травмы заставили 39-летнего потерпевшего обратиться в медицинское учреждение и сообщить о случившемся в полицию», — рассказали в ведомстве.