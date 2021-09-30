Два замминистра экологии и природных ресурсов Крыма ушли в отставку

В Крыму отправлены в отставку два заместителя министра экологии и природных ресурсов РК по собственному желанию. Соответствующее распоряжения подписал председатель правительства РК Юрий Гоцанюк.

Врио министра транспорта Крыма назначили Николая Лукашенко «Освободить Славгородскую Ольгу Александровну от должности заместителя министра экологии и природных ресурсов Республики Крым – заместителя главного государственного инспектора Республики Крым по собственной инициативе», – уточняется в одном из распоряжений.

Затем Гоцанюк подписал такое же распоряжение об увольнении Юлии Бобаревой. Она занимала должность с 26 июля 2019 года.