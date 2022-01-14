Две женщины пытались попасть в Крым по поддельным ПЦР-тестам

Украинские пограничники остановили двух женщин, которые пытались попасть в Крым по поддельным ПЦР-тестам, передает Херсонский пограничный отряд Госпогранслужбы.

Контрабандисты вывезли из Крыма на Украину краснокнижного дельфина Во время беседы женщины рассказали, что фейковые результаты ПЦР-тестов они приобрели у неизвестного мужчины во время следования к границе. За них пришлось отдать около 1300 гривен (около 3500 рублей).

Нарушительницы переданы сотрудникам Национальной полиции. Им грозит до двух лет ограничения свободы по украинскому законодательству.