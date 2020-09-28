Две туристки из Екатеринбурга потерялись в районе горы Ай-Петри

Спасатели оказали помощь двум туристкам из Екатеринбурга, которые заблудились в районе горы Ай-Петри, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Спасатели помогли выбраться из-под Крымского моста четырем людям в лодке Две женщины сбились с пути во время прогулки по «Мисхорской тропе» и оказались на труднопроходимом участке.

Спасатели с помощью мобильного телефона установили примерное местоположение потерявшихся. Они спустились к туристкам, и с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали их. В медпомощи пострадавшие не нуждались.