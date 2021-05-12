Качественные замки для металлических дверей обеспечивают защиту жилища от так называемого «интеллектуального взлома». Именно он является наиболее распространенным способом проникновения злоумышленников в квартиру. Для того чтобы максимально снизить риск взлома, необходимо грамотно подобрать надежные дверные замки. Если вам нужна дверная фурнитура оптом по доступной цене, то рекомендуем обратить внимание на замки и ручки дверные от MODO.

По типу конструкции замки для металлических дверей подразделяются на сувальдные и цилиндровые. Основной деталью сувальдных замков являются сувальды – подвижные металлические пластины разного размера и формы. Чем больше таких пластин, тем труднее взломать замок. Под действием ключа сувальды перемещаются на заданную высоту. Такая замковая система имеет высокий уровень защиты от силового взлома.

Цилиндровые замки призваны пресекать попытки взлома с помощью отмычек. Основой таких замков является секретный механизм, который блокируется при попытке открытия замка «неродным» ключом. Уровень надежности определяется количеством цилиндров и их качеством. Минусом таких замков является возможность их взлома с помощью высверливания и удаления личинки. Во избежание этого на цилиндровые замки для металлических дверей необходимо установить специальные броненакладки.

Кроме этого, существует ригельные, дисковые, помповые замки. Однако по степени надежности и уровню защиты они уступают сувальдным и цилиндровым механизмам.

Для обеспечения наилучшей защиты входной двери предпочтительно использовать несколько замков разного типа. Вскрытие цилиндрового и сувальдного замка требует разных навыков и различных инструментов, что значительно затруднит задачу злоумышленника. Есть также комбинированные замки, состоящие из нескольких механизмов: например, одного сувальдного и одного цилиндрового, либо двух сувальдных или двух цилиндровых. Работа замковых механизмов может быть взаимозависима, то есть без открытия первого замка невозможно открыть второй.

Выбирая замки для металлических дверей, важно обратить внимание на производителя и цену. Надежный и качественный замок стоит недешево, поэтому не стоит рассчитывать на покупку хорошей защитной системы за 500 или 1000 грн. Но не менее важно оценить соответствие стоимости замка и его качества, а для этого надо учесть такие характеристики, как класс безопасности, легкость замены, удобство эксплуатации, сложность механизма.