Движение автотранспорта через Ангарский перевал в Крыму не затруднено

В МЧС сообщили, что движение через Ангарский и Грушевский перевалы осуществляется в штатном режиме, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на министра ЧС РК Сергея Садаклиева.

В Белогорском районе Крыма автобус с пассажирами вылетел с дороги Он подчеркнул, что все социально-значимые объекты и объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. ЧС из-за ухудшения погодных условий в Крыму не зафиксировано.

«Температура воздуха в горной местности до -7, на остальной территории Крыма до -4. Максимальные порывы ветра зарегистрированы: в горах до 20 м/с, на остальной территории до 15 м/с. По состоянию на утро среды, Ангарский и Грушевский перевал проездные», — отметил Садаклиев.