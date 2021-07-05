Движение по Фиолентовскому кольцу на Камышовом шоссе запущено 4 июля. Об этом заявил директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя Павел Иено. Строительные работы планировалось закончить в понедельник, но автомобили удалось запустить по развязке на сутки раньше. Также возобновлено регулярное движение автобусов №3, 24, 79.

ПАВЕЛ ИЕНО, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя: «Фиолентовское кольцо запустили раньше времени – четвёртого числа в четыре часа утра. На сегодняшний день движение по Фиолентовскому кольцу идёт в штатном режиме, в том числе и общественного транспорта. Ждём погоду и приступим к укладке верхнего слоя в сторону пятого километра».

Напомним, с 1 июля на пересечении Фиолентовского и Камышового шоссе рабочие укладывали верхний слой покрытия, из-за чего частично было перекрыто движение транспорта.