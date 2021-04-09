Движение по севастопольскому участку «Тавриды» откроют в пятницу днем

Открыть движение по севастопольскому участку трассы «Таврида» планируется около 12:00, передает Крыминформ, ссылаясь на пресс-секретаря компании «ВАД» Григория Назарова.

В пятницу возобновится движение по севастопольскому участку «Тавриды» Он уточнил, что работы по устранению последствий земляной полки, которая угрожала безопасности дорожного движения, продолжаются.

«В районе 12.00-12.30 участок будет открыт для проезда, однако вывоз грунта будет продолжаться. До окончания работ движение машин в месте оползня будет идти по одной полосе в каждом направлении», – рассказал Назаров.