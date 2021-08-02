Двое человек пострадали во время отдыха на диких пляжах в Севастополе

Во время отдыха на диких пляжах в Севастополе двое мужчин получили травмы, передает Центр гражданской защиты города.

Житель Крыма угрожал ножом своей беременной жене и 10-летней дочке Один из инцидентов произошел накануне ночью — мужчина сорвался с высоты на мысе Фиолент. Спасатели, прибывшие на место инцидента, эвакуировали пострадавшего катером и передали бригаде скорой помощи.

Второй инцидент произошел на диком пляже «Инжир» в Балаклавском районе Крыма. Здесь турист ночью получил травму ноги. Пострадавшего также пришлось эвакуировать катером.