Двое чиновников уволены из Правительства Севастополя

Фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Серьезные кадровые перестановки. Заместитель губернатора Николай Жигулин покидает Правительство Севастополя. Об этом стало известно на аппаратном совещании 27 декабря. Исполняющим обязанности вице-губернатора назначен Сергей Толмачёв, который ранее был советником Михаила Развожаева. Сообщается, что теперь он будет курировать блок информационной политики, Управление информационной политики и Севприроднадзор.

Полномочия Николая Жигулина перераспределены на других заместителей. Блок вопросов, которые связаны с городским хозяйством и жилищной инспекцией, переходят Алексею Парикину. Николай Гордюшин теперь будет контролировать работу Департамента по имущественным и земельным отношениям и Севреестра.

Кроме того, официально подтверждена информация об увольнении директора Департамента образования и науки Елены Богомоловой. После Нового года эту структуру возглавит Лариса Сулима.

«Лариса Олеговна имеет большой опыт работы – более 20 лет в образовании. С 2018 года отвечала в Москве за организационно-информационное сопровождение региональных ведомственных проектных офисов – как раз то, что связано с национальным проектом «Образование». Курировала создание точек роста по всей стране. Имеет большой опыт и знание по лучшим региональным практикам, которые, я надеюсь, будут также активно развиваться у нас в Севастополе», – так Михаил Развожаев представил будущую коллегу членам Правительства.