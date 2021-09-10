Двое мужчин незаконно взимали плату за парковку у Ласточкиного гнезда

Правоохранители задержали двух мужчин, которые незаконно взимали плату с граждан за пользование парковочными местами рядом с дворцом-замком Ласточкино гнездо, передает пресс-служба крымского МВД.

Павленко сообщила о начале работы платных муниципальных парковок Злоумышленники признались сотрудникам полиции во время допроса, что не имеют разрешительных документов для осуществления предпринимательской деятельности.

«Осознавая противоправность своих деяний, они представлялись водителям сотрудниками платной парковки и брали деньги за использование стоянки. Тарифы молодые люди установили самостоятельно, если автолюбитель не нуждается в квитанции, парковочное место стоит 200 руб, с квитанцией – 300 руб», – говорится в сообщении.