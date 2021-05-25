Двое мужчин в Крыму украли у собутыльницы золотую цепочку и деньги

Двое мужчин, ограбивших 59-летнюю женщину, задержаны в Симферополе, передает пресс-служба МВД по РК.

В Крыму подрядчик строительства детсада присвоил три миллиона рублей Согласно данным ведомства, женщина познакомилась с злоумышленниками на улице. Во время совместного распития алкогольных напитков, 34-летний мужчина сорвал с шеи пострадавшей золотую цепочку с кулоном и убежал. Женщина бросилась за ним.

«Второй — 50-летний мужчина — тайно похитил ее сумочку с деньгами, телефоном и другим имуществом», — добавили в сообщении.