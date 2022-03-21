Двое пьяных братьев с ножом ворвались в чужой дом в Ялте

В Ялте задержаны двое крымчан, которые подозреваются в совершении разбойного нападения, передает пресс-служба республиканского главка МВД.

В Крыму мужчина скончался после удара в живот на спор В сообщении уточнили, что о происшествии в полицию сообщил 51-летний местный житель. Он рассказал, что в его дом проникли двое неизвестных в состоянии алкогольного опьянения.

«Мужчину связали, а затем, избивая и угрожая ножом, выведали, где находятся деньги. В квартире, кроме самого хозяина, находился его 8-летний внук, но мальчика налетчики не тронули, а только перепугали», — говорится в сообщении.