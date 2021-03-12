Двое пьяных мужчин прокатили на капоте BMW полицейского в Симферополе

В Симферополе двое пьяных мужчины сбили и протащили на капоте авто полицейского, передает Крыминформ, ссылаясь на пресс-службу МВД по РК.

У жителя Ялты украли 11 тысяч рублей с карты Отмечается, что двое мужчин посидели в одном из кафе в центре Симферополя на сумму более 20 тысяч рублей и попытались скрыться, не расплатившись по счету.

«Участники конфликта сели в автомобиль BMW и попытались начать движение. Оперуполномоченный уголовного розыска подошел к автомобилю, представился водителю и попытался его остановить, перегородив собой дорогу. Водитель начал движение, зацепив правоохранителя на капот иномарки, провез полицейского несколько метров, после чего скрылся», — уточнили в сообщении.