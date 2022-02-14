Двое подростков заблудились ночью в Долине приведений в Крыму

Спасатели оказали помощь двоим подросткам, которые заблудились накануне вечером в районе Долины приведений под Алуштой, на склоне горы Демерджи, передает пресс-служба республиканского МЧС.

В Крымских горах существует угроза схода снежных лавин — МЧС Подростки были обнаружены в результате поисково-спасательных работ выше Солнечной поляны горы Южная Демерджи.

«С помощью специального альпинистского снаряжения туристы, жители города Симферополь были эвакуированы к служебному автомобилю, после чего транспортированы к остановке общественного транспорта», — уточнили в ведомстве.