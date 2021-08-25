Двое севастопольцев выступят на Паралимпиаде-2020

Двое севастопольцев выступят в составе сборной России (а точнее Паралимпийского комитета России) на стартовавших 24 августа Играх в Токио. Это пловец Андрей Граничка и член команды по бочче (игра с мячом на точность, близкая к боулингу, для людей с тяжёлыми формами инвалидности) Ольга Долгова. Она поборется за медаль в личном зачёте и состязаниях троек.

Андрей Граничка – многократный призёр чемпионатов мира и Европы среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата – выступит на четырёх дистанциях: 50 м баттерфляем, 100 м брассом, 200 м комплексным стилем и 400 м вольным.