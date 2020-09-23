Двое скончались и 20 – заболели: ситуация с COVID-19 в Севастополе

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В Севастополе за минувшие сутки умерли двое пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Это 72-летняя женщина и 76-летний мужчина. В обоих случаях течение болезни было осложнено двусторонней пневмонией. Об этом сообщили в пресс-службе городского Правительства в среду.

Кроме того, по состоянию на утро 23 сентября зарегистрированы 20 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Заразившиеся – люди в возрасте от 15 до 78 лет, из них 19 местных жителей и один привозной случай. На сегодняшний день в инфекционной больнице под наблюдением 200 пациентов, в городской больнице №9 – 195. По месту жительства наблюдаются 460 человек.

Всего с начала года в Севастополе COVID-19 заболели 865 человек.

В настоящий момент в стационарах находятся 234 пациента. Всего выздоровели 558 человек (12 – за минувшие сутки), 25 человек умерли.

В режиме обсерваторов продолжают работать пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».