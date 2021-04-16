Двое вандалов кувалдой выломали секцию забора на улице Гоголя

Фото, видео: ForPost

Двое неизвестных вандалов кувалдой выломали секцию забора. Происшествие случилось в ночь на 16 апреля в районе дома №27 по улице Гоголя. Видеозапись, на которой зафиксирован факт, опубликовал новостной портал ForPost.

На съемке видно, что действия неизвестных заметили два молодых человека. Дело ограничилось словесной перепалкой, приправленной руганью.

«Паки-паки, я вас благословляю, ребята! Давайте.. » – прокричал один из вандалов.

Неравнодушная горожанка, которая записала это видео, сообщила о произошедшем в полицию. В том числе она рассказала, что выломанная секция забора в итоге оказалась на заброшенной территории хлебокомбината. По словам женщины, там же неделю назад были разобраны фрагменты ограждения, выломанные в районе остановки «Улица Кожанова».

В пресс-службе Управления МВД по Севастополю факт вандализма и вызова полиции подтвердили. Ведомство будет проводить проверку.