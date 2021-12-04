Двух жителей Крыма подозревают в краже из подвала отеля, сообщает пресс-служба МВД по Республике.

По версии следствия, были украдены кабель и электроинструменты из подвального помещения частного отеля на территории приморского поселка Сакского района. Под подозрение попали двое мужчин, ранее судимых.

«Под тяжестью собранных улик они признали свою вину в краже. Мужчины сообщили, что похищенное сдали в ломбард, а деньги потратили», — сказали в полиции, добавив, что было возбуждено уголовное дело.

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