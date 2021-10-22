Двух крымчан наказали за вырубку можжевельника

Два жителя Бахчисарайского района незаконно спилили около 25 сырорастущих деревьев породы «можжевельник», передает пресс-служба Бахчисарайского районного суда РК.

Под Севастополем неизвестные вырубили около 100 деревьев можжевельника «Самовольно, не имея лесорубочного билета, а также иных разрешительных документов на заготовку древесины, при помощи ручных пил нарушители правопорядка спилили около 25 сырорастущих деревьев породы «можжевельник», чем причинили министерству экологии и природных ресурсов Республики Крым материальный ущерб в крупном размере на сумму 184 154 рублей», – сообщили в суде.

Преступление молодыми людьми было совершено в апреле 2021 года. Подсудимым назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Кроме того, подсудимые должны выплатить солидарно министерству экологии и природных ресурсов Республики Крым 184 154 рублей.