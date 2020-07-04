Двух лосят-подкидышей спасли в Карелии

И просто хорошие новости в субботу! Двух маленьких осиротевших лосят спасли специалисты центра помощи диким животным «Велес». Они перевезли истощённых малышей из Карелии в Ленинградскую область, преодолев расстояние в тысячу километров.

Ещё в начале июня двух сестричек кто-то подбросил к воротам одной из карельских турбаз. Сорудники базы, желая помочь лосятам, накормили их молоком — однако не козьим, как положено, а коровьим. Ошибка, сделанная по неопытности, привела к проблемам с пищеварением у детенышей. В результате местные жители обратились за помощью к сотрудникам центра «Велес». Специалисты приехали к животным и транспортировали их в Ленинградскую область.

На кадрах, опубликованных центром, лосята из багажника машины требуют еду, после чего женщина принимается кормить их из детских бутылочек. После прохождения реабилитации в «Велесе» обычно животные передаются в приюты, благотворительные фонды или остаются жить в центре, так как в дикую природу вернуться они уже не могут. Но главное – жизни двух маленьких лосят спасены!