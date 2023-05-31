Двухцветный бисквит с шоколадом

Приготовлением очень пышного бисквита могут похвастаться не только опытные кулинары. Испечь такое лакомство под силу даже хозяйке, далекой от кондитерского дела. Стоит лишь вооружиться хорошим рецептом — и полдела сделано. Как раз таким решила поделиться наша редакция, подробно рассказав, как испечь воздушный двухцветный бисквит не хуже, чем в популярных кондитерских.

Несмотря на то что в списке ингредиентов нет ни соды, ни разрыхлителя, десерт получается невероятно пышным и высоким. Всё это благодаря отменной технике выпекания, о которой мы не можем больше молчать. Советуем записать все тонкости приготовления!

Как правильно испечь двухцветный бисквит

Чтобы бисквит хорошо поднялся, необходимо сделать специальную конструкцию. Для этого вам понадобится или большая жаропрочная емкость, или противень глубиной больше, чем 6 см. Внутрь нужно будет поместить форму для выпечки размером приблизительно 20 на 20 см и высотой 10 см, в которой и будет находиться будущий бисквит. Затем в емкость большего размера стоит влить кипяток. Благодаря этому трюку бисквит получится фантастически пышным. Переживать за то, что он осядет, не придется.

Ингредиенты

Яйцо8 шт. Сахар150 г Ванилин по вкусу Соль0,5 ч. л. Лимонный сок1 ч. л. Пшеничная мука120 г Молоко160 мл Какао-порошок25 г Молочный шоколад по вкусу Подсолнечное масло100 мл

Приготовление

Берем яйца и отделяем желтки от белков. Добавляем к желткам соль и ванилин. Вливаем подсолнечное масло и 120 мл молока комнатной температуры. Перемешиваем всё при помощи венчика.Всыпаем пшеничную муку. Перемешиваем все ингредиенты до однородной массы. Разделяем полученную смесь на две части, переливая одну в отдельную емкость.Добавляем в одну половину теста какао-порошок и 40 мл молока. Тщательно перемешиваем венчиком до однородной массы. Взбиваем яичные белки до пышной белой массы, используя миксер. Затем постепенно всыпаем к ним сахар, продолжая взбивать. Вливаем лимонный сок. Снова взбиваем всё до пышности.Разделяем белки на две части. Одну половину добавляем в шоколадное тесто, хорошенько всё перемешивая. Во вторую часть вливаем тесто без какао-порошка. Тщательно перемешиваем.Берем 4 кондитерских мешка. Два из них наполняем шоколадной массой, остальные — тестом без какао. Застилаем форму для выпечки пергаментом. Посередине помещаем картон либо разделитель для теста. В одну половину формы выкладываем светлое тесто, а сверху выдавливаем шоколадную массу. Во второй половине меняем последовательность выкладки. На дно выдавливаем шоколадное тесто, а сверху — смесь без какао.Вынимаем разделитель для теста. Измельчаем шоколад. Выкладываем его сверху на тесто, равномерно распределяя по всей поверхности.Берем емкость для выпечки большого размера. Помещаем в нее форму с тестом. Вливаем в большую емкость кипящую воду. Жидкость должна покрывать приблизительно 5 см формы с тестом. Отправляем конструкцию в разогретую до 160 градусов духовку на 30 минут. Затем накрываем форму жаропрочной крышкой, чтобы бисквит не подгорел. Убираем в духовку еще на полчаса.

Для приготовления этого десерта советуем использовать кондитерский шоколад, так как это очень удобно. Также вы можете взять и обычную плитку шоколада, предварительно ее измельчив на небольшие кусочки. В любом случае этот ингредиент в результате начнет плавиться, и вы насладитесь его насыщенным вкусом.