Двухлетний ребенок выпал из окна в Симферополе

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка по факту падения мальчика из окна квартиры. Об этом сообщила пресс-служба крымского Следкома.

Следственным отделом по Киевскому району установлено, что вечером 14 июля ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже дома на улице Беспалова. Мальчик играл с четырехлетним братом в комнате. В момент, когда мама отлучилась на кухню, младший сын взобрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал в окно.

На место происшествия незамедлительно выехало руководство и сотрудники следственного отдела по Киевскому району города Симферополя, проведены все необходимые мероприятия с целью установления обстоятельств. Ребенка оперативно доставили в медучреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Семья, в которой случилось происшествие, благополучная.

Сегодня старший помощник руководителя Главного следственного управления Ольга Постнова и руководитель следственного отдела по Киевскому району Александр Луговой навестили малыша и маму в больнице. Офицеры передали подарки и поздравили мальчика с наступающими днем рождения – завтра ему исполнится два года.