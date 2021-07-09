Двум юным туристам потребовалась помощь спасателей у побережья Большой Ялты

В Большой Ялте два каякера из-за сильных волн потеряли управление плавсредством. Молодым людям оказали помощь сотрудники Росгвардии, передает пресс-служба ведомства.

В Балаклаве сотрудники МЧС спасли сорвавшегося со скалы в море туриста Так, росгвардейцы пришвартовались к плавсредству почти у самых скал горы Аю-Даг и подняли на борт двух 17-летних туристов.

«Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии… спасли в Черном море двоих отдыхающих, которые во время прогулки на каяке терпели бедствие. Туристам грозила серьезная опасность из-за волн, поднявших плавсредство на скалы у подножия горы Аю-Даг», – уточнили в сообщении.