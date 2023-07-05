Духовка не нужна: подробный рецепт яблочного пирога на сковороде

Яблочный пирог на сковороде — это простой и вкусный десерт, который можно приготовить из доступных продуктов.

Этот яблочный пирог хорош тем, что вам не понадобиться духовка. А только сковорода и все необходимые ингредиенты. Пирог получается ароматным, нежным и сочным, а его приготовление не займет много времени. Рецептом вкусного пирога поделилась кулинарный блогер, которая пишет под ником tomka_recepti.

Яблочный пирог на сковороде

Ингредиенты:

3-4 яблока;

3 яйца;

150 г сахара;

150 г муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

50 г сливочного масла;

1 ч. л. корицы;

соль по вкусу.

Яблоки вымойте, очистите от кожуры и сердцевины и нарежьте тонкими дольками. В миске взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до пышной пены.

Добавьте муку, разрыхлитель и корицу и перемешайте до однородности.

Сковороду с антипригарным покрытием смажьте маслом и выложите на нее половину яблочных долек, слегка присыпав их сахаром.

Залейте яблоки тестом и выровняйте его лопаткой.

Сверху уложите оставшиеся яблочные дольки и посыпьте их сахаром и корицей.

Поставьте сковороду на средний огонь и прикройте крышкой. Пеките яблочный пирог 25-30 минут, проверяя готовность зубочисткой.

Готовый пирог немного остудите на сковороде, а затем переверните на блюдо.

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