Духовка не нужна. Рецепт торта «Знаменитый»

Чтобы приготовить этот торт, вам понадобятся самые простые ингредиенты и обычная сковорода.

Торт «Знаменитый» готовится без духовки, а в основе простого и вкусного крема – сливочное масло и мука. Торт получается нежным, влажным и вкусным. Его можно украсить по своему вкусу: растопленным шоколадом, свежими фруктами, или маленькими зефирками. Фокус расскажет, как приготовить торт «Знаменитый».

Торт «Знаменитый»

Ингредиенты:

Для теста:

400 г сгущенного молока;

1 яйцо;

3 стакана муки;

0,5 ч. л. соды;

1 ч. л. уксуса (9%).

Для крема:

4 ст. л. муки;

2 яйца;

1,5 стакана сахара;

0,5 л молока;

20 г ванильного сахара;

200 г сливочного масла.

В глубокую миску разбейте яйцо и слегка размешайте его вилкой. Добавьте к яйцу сгущенку и перемешайте до однородности. В отдельной посуде смешайте соду и уксус. Добавьте гашеную соду в тесто и перемешайте. Постепенно добавляйте муку в тесто, замешивая его ложкой. Тесто должно получиться мягким и не липким.

Разделите тесто на 8 равных частей.

Раскатайте каждую порцию в круг диаметром примерно 20-22 см. Наколите тесто по всей поверхности вилкой. Разогрейте сковороду на небольшом огне и выпекайте коржи на сухой сковороде без масла по минуте с каждой стороны, пока они не зарумянятся.

Выложите готовый корж на блюдо и повторите процесс с остальными порциями теста.

Для приготовления крема возьмите небольшую кастрюлю и высыпьте в нее муку. Добавьте яйца и хорошо размешайте, чтобы не было комочков.

Добавьте сахар, ванильный сахар и молоко. Поставьте кастрюлю на огонь и варите крем на слабом огне, постоянно помешивая венчиком, пока он не загустеет, это займет около 15 минут.

Снимите крем с огня и дайте ему немного остыть.

Взбейте сливочное масло миксером до пышности. Постепенно добавляйте остывший крем к маслу, продолжая взбивать миксером до однородности.

Соберите торт: положите один корж на большое блюдо и намажьте его кремом, повторите то же самое со всеми коржами.

Намажьте верхний корж и бока торта оставшимся кремом.

Поставьте торт в холодильник на несколько часов или на ночь, чтобы он хорошо пропитался.

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