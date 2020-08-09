Дым лесного пожара под Бахчисараем видно в Севастополе

Под Бахчисараем, у села Тенистого горит лес. Об том сообщает Главное управление МЧС по Крыму. Сигнал о пожаре в службу спасения поступил в 17:40.

На месте работает второе отделение 7 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда, сотрудники Бахчисарайского лесхоза, а также сотрудники ГУ МЧС Севастополя с автоцистерной. Угрозы распространения огня на жилой фонд нет. Сотрудниками МЧС ведутся работы по локализации возгорания. Площадь возгорания уточняется, однако дым от бахчисарайского пожара виден даже в Севастополе.