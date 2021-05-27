Душевный праздник: как отмечали День подвига брига «Меркурий» вечером

Фото: ForPost

Фотоотчет, как вечером 26 мая город отмечал первый День подвига брига «Меркурий», он же — День Матросского бульвара, опубликовал новостной портал ForPost.

Напомним, торжества начались ещё вчера утром. Сначала к памятнику Александру Ивановичу Казарскому торжественно возложили венки власти города, представители Черноморского флота и РГО. Праздник продолжился на Константиновской батарее – после полуденного выстрела был поднят Андреевский Георгиевский флаг, посвящённый победе брига «Меркурий» над двумя турецкими линейными кораблями в бою 14 (26) мая 1829 года.

Вечером на Матросском бульваре выступил духовой оркестр Touch The Wind – севастопольцы наслаждались живой музыкой полтора часа, в финале увидели красочный напольный фейерверк.

Ребятишек и прохожих развлекали фокусами и шутками мимы.

После музыкальной программы все желающие смогли увидеть в летнем кинотеатре документальный фильм «Бриг «Меркурий». Доблесть. Честь. Победа».

Фото: Анна Корнилова

Видео: Дмитрий Ларин