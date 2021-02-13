«Единой концепции обеспечения водой нет». Почему дожди уже не спасают Крым?

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 6. АиФ-Крым №6 10/02/2021

Январь в Крыму выдался дождливым и снежным. Однако сейчас, когда водохранилища на полуострове приблизились к «мёртвому объёму», ситуацию это радикально не меняет. Как обстоят дела с водой в регионе, узнавал «АиФ-Крым».

Пьют из водопадов

Лучше всего ситуация на Южном берегу. Как заявила глава администрации Ялты Янина Павленко, сейчас жители города и посёлков получают воду практически без отключений. Два водохранилища не наполнились, зато помогают водопады. «Дебет дают Хаста-Баш — 40 тысяч кубометров, Уч-Кош — 11,5 тысяч, Массандровский —15 тысяч, Ай-Панда — 30 тысяч, Форос — 640, — перечислила глава города. — Из озера Могаби поступает дополнительно 2 тыс. кубометров воды».

Ограничивать подачу воды сейчас не имеет смысла. Это особенность именно Южного берега в конкретной ситуации. Пока полноводны водопады и оттуда можно брать воду — надо брать. Иначе она просто уйдёт в море.