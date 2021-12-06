Единственный мусорный полигон под Севастополем оказался незаконным

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Единственный городской мусорный полигон в Первомайской балке – незаконный, где стоят контейнеры для макулатуры и пластика – точно неизвестно, а тарифы на вывоз мусора возможно понизить на 15%. Новостной портал ForPost опубликовал интересные факты на основании материалов проверки деятельности Департамента городского хозяйства, регионального оператора ООО «БГС» и смежных структур (например, ГБУ «Парки и скверы»).

Начнём с главного открытия по итогам проверки — «Первомайская балка», которая является единственным мусорным полигоном Севастополя, не внесена в Государственный реестр объектов размещения отходов. Законно работать полигону не даёт отсутствие государственной экологической экспертизы — ООО «БГС» так и не получило проект третьей очереди полигона от «Единой дирекции капитального строительства», отсутствие утверждённого Генплана, где была бы отмечена зона специального назначения вокруг полигона, а также другие, менее значимые на общем фоне препоны.

Тем не менее, «Первомайская балка» всё же используется как свалка строительных отходов. В ходе проверки приёма и учёта отходов оказалось, что вместо грунта, который необходим для межслойной изоляции мусора на полигоне, использовались строительные отходы. На закупку грунта выделялись деньги, куда они делись — уточняют уже другие проверяющие.

Приведены конкретные цифры: в 2019 году ООО «БГС» должен был закупить 40,1 тыс. тонн грунта, в 2020 году – 965,1 тыс. тонн. Фактически на полигон доехало 20,6 тыс. тонн грунта в 2019 году, за 9 месяцев 2020 года — 126,3 тыс. тонн грунта. Ежегодная потребность грунта, необходимого для изоляции, составляет 36,5–65,7 тыс. тонн, что значительно ниже показателя массы грунта, закупленного за 9 месяцев 2020 года — не менее чем на 60,6 тыс. тонн.

Далее – не меньше интересных моментов. По документам получается, что показатели работы служб благоустройства в Севастополе можно оценить только приблизительно. Например, документальное подтверждение, какие объемы твёрдых коммунальных отходов (ТКО) утилизированы, есть примерно в 80% случаев.

Утилизировать ТКО можно только одним способом – отправлять на полигон «Первомайская балка». Туда ежегодно отправляют более 190 000 тонн.

Из-за особенностей городского учёта иногда трудно отделить одни данные от других и учесть, сколько раз какой объём мусора был подсчитан. Поэтому в документах, которые есть в распоряжении редакции ForPost, говорится следующее:

«форма федерального государственного статистического наблюдения «Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления (форма № 2-ТП (отходы)» за 2020 год не может считаться достоверным источником информации».

Один их примеров специфической работы со статистикой касается сеточных контейнеров для сбора макулатуры и ПЭТ-тары. Их установка проводится предпринимателями без согласия с государственными собственниками площадок для сбора ТКО, поэтому достоверной информации об их количестве нет. Проверяющим приходилось основываться на информации из СМИ. Именно из этого источника стало известно, что по городу установлено 307 контейнеров для сбора макулатуры и 311 – для сбора ПЭТ-тары. Однако проверка 10% контейнерных площадок, отмеченных на «Яндекс.Картах», показала, что реальные контейнеры присутствуют меньше чем на 40% из них.

«Таким образом, оснащённость мест (площадок) для сбора ТКО контейнерами для раздельного сбора отходов в конце 2020 года составляла в пределах от 20 до 38%», — указано в результатах проверки.

Более того, оказалось, что у оператора ООО «БГС» просто нет утверждённой формы отчётности. Поэтому Департамент горхозяйства контролирует его работу «исключительно путём мониторинга за выполнением требований законодательства города Севастополя в сфере благоустройства». Встаёт вопрос, как тогда вообще можно оценить работу регионального оператора по вывозу мусора?

Так, в материалах говорится, что невозможно узнать достоверное количество севастопольских юрлиц и ИП, которые не заключили договоры на вывоз мусора, «поскольку в открытых источниках данных предоставлена информация о количестве зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателях, в том числе которые не ведут хозяйственную деятельность».

За этим следует вывод:

«эффективность деятельности регионального оператора по заключению договоров на услугу по обращению с отходами в части юридических лиц не подлежит оценке».

При наведении элементарного порядка, говорится в материалах проверки, существует возможность снижения тарифа на вывоз мусора для населения в диапазоне от 3,9 % до 12,9 % от утверждённого тарифа на 2021 год (действующий до 1.07.2021 г. — 370,98 руб.) или в диапазоне от 14,44 руб. до 47,98 руб. с НДС.

Как обстояли дела с уборкой несанкционированных свалок строительного мусора тоже до конца не ясно. В 2020 году этим занималось ГБУ «Парки и скверы» по заявкам Департамента городского хозяйства, в 2019 году таких работ не проводились вообще. Как именно убирается строительный мусор сейчас и как будет это делаться в 2022 году — пока не установлено.

В этой сфере есть также серьезные ограничения со стороны закона. Без ГИБДД сотрудники Департамента городского хозяйства и Севприроднадзора не уполномочены останавливать грузовики со строительными отходами и проверять наличие документов. Совместные рейды проходят примерно 1 раз в неделю, но этого явно недостаточно.

Нет правовой возможности и достоверно сравнивать объём отходов на стройплощадке и объём, который везут на утилизацию. В материалах проверок отмечается, что это«создаёт коррупционные риски в сфере обращения строительных отходов на территории города Севастополя».