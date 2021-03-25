Едва уволенного главу севастопольского Госжилнадзора обвинили во взяточничестве

Уже бывшего главу севастопольского Госжилнадзора обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Вечером, 24 марта, подозреваемого взяли под стражу. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Следственного комитета.

Преступление было совершено, когда мужчина занимал пост главного государственного жилищного инспектора Севастополя, с ноября 2018 по февраль 2021 года. По версии следствия за это время подозреваемым в виде взятки получено свыше 1 миллиона 600 тысяч рублей. А также предоставлено общее покровительство представителям управляющих компаний (чиновник предупреждал о поступающих жалобах и запланированных проверках, не привлекал руководство УК к административной ответственности).

В рамках уголовного дела сотрудниками Следственного комитета и МВД при силовой поддержке подразделения Росгвардии проведены обыски по месту жительства и бывшему месту работы фигуранта уголовного дела. Изъяты сведения, представляющие интерес для следствия. Расследование продолжается, оперативники устанавливают других лиц, причастных к преступной схеме.

Добавим, что в указанный промежуток времени совершения преступления Госжилнадзор в Севастополе возглавлял Дмитрий Яньков. Он был уволен с должности в марте 2021 года после ряда служебных проверок и многочисленных жалоб. Ранее юристы Госжилнадзора подали судебный иск о защите чести и достоинства против жительницы Севастополя, обвинявшей структуру в бездействии относительно одной из управляющих компаний города. Перед увольнением Дмитрия Янькова иск был отозван.