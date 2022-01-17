Эффективность использования оборотных средств предприятия

Когда в структуре пассивов происходят изменения: кредиторская задолженность значительно снизилась, то это означает только положительную динамику развития. Однако, при увеличении задолженности перед бюджетом и внебюджетными организациями, стоит говорить об отрицательной динамике предприятия.
Изменения в динамике и структуре пассивов показывает свертывание деятельности торгового предприятия, так как снижается объем финансовых ресурсов в целом.
Сравненив рентабельность оборотных средств и структуры товарооборота предприятия, можно увидеть, что при высокой доле оборота в общественном пита-нии рентабельность оборотных средств снижается, а при его снижении — рентабельность повышается. Положительно влияет на рентабельность доля товарооборота продовольственных товаров.
Проводить анализ на каждом предприятии чрезвычайно важно, поскольку по его итогам можно сказать, что предприятие в целом улучшило финансовые показатели, что отразилось в динамике и структуре оборотных активов и пассивов. Главное внимание нужно уделить оборачиваемости товарных запасов и затрат.
Для того чтобы предприятию быть прибыльным в непростых условиях современного рынка, необходимо выполнять следующие требования:
- Руководствуясь собранной информацией, выработать политику цен, которая предполагает дифференцированный подход к запасам товаров по степени ликвидности, для ускорения оборачиваемости товарных запасов.
- Снижение дебиторской и кредиторской задолженности с помощью преобразования структуры товарооборота. Предприятию при сохранении объемов товаро-оборота по общественному необходимо увеличивать долю и объем товаро-оборота продовольственных товаров.
- По мере возможности снижать вынужденные бартерные расчеты и взаимозачеты, так как они снижают остатки денежных средств, замедляют оборачиваемость оборотных средств, что прямо влияет на финансовые результаты предприятия.