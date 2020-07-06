ЕГЭ в эпоху COVID: как в Крыму выпускники сдавали экзамен по русскому

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. «Единый государственный экзамен по русскому языку в Симферополе проходит в штатном режиме. Пункты проведения экзаменов соответствуют предписаниям Минобразования и Роспотребрадзора», — за сухой сводкой чиновников стоят месяцы напряженной подготовки, сомнений и волнений выпускников, родителей и учителей.

От результатов аттестации во многом зависит будущее вчерашних школьников. Удастся ли получить бюджетное место в престижном вузе, хватит ли баллов на выбранную специальность или придется терять год и готовиться вновь? О чем переживают вчерашние симферопольские школьники, на какие результаты надеются – в материале РИА Новости Крым.

Июль. Улица залита солнечным светом и жаром, в школьном дворе стоит звенящая тишина. В холле средней школы №2 немногим прохладней, чем на улице. На входе вошедших встречают взрослые в медицинских масках и перчатках, сразу же измеряют температуру и обрабатывают дезинфектором руки.

Мешала на экзамене не только волнение, но и жара — в этот день в крымской столице зафиксирован очередной температурный рекорд.

По одному и группками на экзамен тянутся вчерашние выпускники. Они тщательно маскируют волнение улыбками. До начала экзаменов остается не многим больше часа. Волнения им добавляет и невозможность пересдать в этом году экзамен в случае неудачи.

«Нет, не опоздала, успела! Все нормально, мамочка, не переживай!», — говорит в телефон громким шепотом вошедшая в школу девушка.

А нам говорит немного другое: «На самом деле очень волнуюсь, хоть это и не первый опыт сдачи ЕГЭ для меня». Марина сдавала экзамен и в прошлом году, но ей не хватило 8 баллов до бюджетного места в выбранном вузе, чтобы поступить на фармацевта.

Однако подавляющая часть пришедших сдают ЕГЭ впервые. Из-за введенного режима самоизоляции и «смазанных» занятий последней школьной четверти выпускникам-2020 объективно приходится сложнее предшественников. Единственное, что их успокаивает – подготовка к сдаче велась с 10 класса, а многие начинали нанимать репетиров уже с 8-9 класса.

«Я даже рад, что мы учились «на удаленке». Смог больше времени уделить подготовке к экзамену по правоведению, – делится выпускник Алексей. – Единственный минус – все спортивные площадки были закрыты, а мне физподготовку надо сдавать, сейчас тренируюсь с удвоенной силой».

Юноша готовит документы к поступлению в Краснодарский университет МВД РФ по специальности «судебная криминалистика». Там кроме обязательных и профильных экзаменов, абитуриенты должны сдать нормативы по физподготовке.

К школьным воротам подходит еще группа людей — в ней двое взрослых и девушка. Анна на экзамен пришла в сопровождении обоих родителей. Мама и папа проводили вчерашнюю ученицу до калитки, перекрестили в спину, а папа еще и пальцы крестиком за спиной сложил.

Анна очень долго не могла определиться в выборе специальности, окончательное решение приняла лишь в конце прошлого лета.

«Мой папа — разработчик программного обеспечения, мама – юрисконсульт. Каждый убеждал меня, что его профессия самая перспективная», – поделилась девушка и добавила, что в итоге решила поступать в медицинский.

Сама она больше всего переживает за экзамен по химии. Он у нее еще впереди — 20 июня.

«Готовиться к ЕГЭ по химии начала только в сентябре. Преподаватель говорит, что справлюсь. Но я все равно очень волнуюсь», — говорит она.

Времени до начала экзамена остается все меньше и меньше. Волнение усиливается, концентрируется в полупустых темных школьных коридорах.

Вчерашние выпускники перед началом ЕГЭ.Учащихся приглашают пройти в аудитории. По шесть человек в класс. Выбрав место, ребята задумчиво замирают, как будто напоследок стараясь вспомнить что-то очень важное. Кто-то незаметно протирает салфеткой вспотевшие руки, кто-то пьет воду или поправляет волосы. Сосредоточенные и очень серьезные, они ждут начала инструктажа и выдачи экзаменационного материала.

Вдобавок к волнению присоединяется жара и духота. Никаких кондиционеров или вентиляторов в классах. Не положено.

Сопровождающие остаются ждать детей в коридорах. Экзамен длится четыре часа. Они станут определяющими для многих. Завтра в школу снова потянется сдавать русский вторая половина экзаменуемых: в этом году особенно тщательно соблюдают социальную дистанцию и поделили поток школьников надвое.

Парты стоят на расстоянии друг от друга — в целях безопасности.Между тем, по мнению представителей ГКУ РК «Центр оценки и мониторинга качества образования», ребята волнуются зачастую понапрасну — результаты ЕГЭ в этом году должны быть выше среднего.

«Экзамены сдают только выпускники, твердо решившие поступать в вузы, – сообщили в ведомстве. – Они готовились в течение двух лет и проблем с заданиями возникнуть не должно».

Ребятам бы их оптимизм!