Екатерина Алтабаева проголосовала за поправки в Конституцию

Член Совета Федерации Екатерина Алтабаева проголосовала за внесение поправок в Конституцию России. В понедельник, 29 июня, сенатор вместе с дочерью и внуком пришла на избирательный участок, чтобы поддержать предлагаемые изменения в Основном законе России.

ЕКАТЕРИНА АЛТАБАЕВА, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации: «Сегодня очень важный день. Я пришла голосовать не одна, со мной вместе дочка, внук. Мы договорились о том, что мы будем делать это вместе, потому что нам очень хотелось выразить своё отношение, это совершенно искренне и у меня, и у моих членов семьи, по поддержке тех поправок которые внесены в Конституцию. Я практически уверена, что россияне поддержат поправки к Конституции. Это очень важно».

Сенатор обратила внимание всех севастопольцев на важность всенародного плебисцита по поправкам в Конституцию.

ЕКАТЕРИНА АЛТАБАЕВА, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации: «Я уже говорила о том, что социальный блок поправок, он обеспечивает будущее россиян. Я говорила уже о том, что защита нашей истории, семейных ценностей – это те важнейшие точки на которых стоит наша нация. Поэтому, мне кажется это так очевидно. За конституцию нужно проголосовать, потому что это наше будущее».

На избирательных участках нашего города соблюдены меры санитарной защиты. При входе специалисты выдают средства индивидуальной защиты и измеряют температуру.

ЕКАТЕРИНА АЛТАБАЕВА, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации: «Мы видим, что все меры соблюдены. Измерение температуры, антисептик, выдача маски. Всё необходимое для того, чтобы человек себя чувствовал совершенно уверенно. Но если кто-то по состоянию здоровья не может прийти, он всегда может пригласить к себе домой тех, кто к нему придут, специально с избирательного участка, и он может выразить свою точку зрения, и мне кажется этим нужно воспользоваться. Потому что мы очень часто чем-то недовольны и критикуем. Но для того, чтобы мы были уверены, что мы сами строим будущее – для этого нужно сделать какие-то шаги».