Екатерина Алтабаева провела урок Севастополеведения для кадет Следкома

Сенатор Екатерина Алтабаева провела урок Севастополеведения для воспитанников кадетского корпуса Следственного комитета имени Адмирала Истомина. В беседе с ребятами она затронула тему образования в военные годы. В ходе урока по Севастополеведению сенатор рассказала один из эпизодов, который по её мнению, тронул детей до глубины души.

ЕКАТЕРИНА АЛТАБАЕВА, сенатор Российской Федерации: «Подземные школы начиная с ноября 1941-го года, то это, конечно, тяжелая обстановка, война и очень хотелось сделать детям подарок. И этот подарок, конечно, на Новый год. Но как же новый год без хвойного дерева. Все в основном деревья хвойные (у нас сосен практически не было), но тогда уже были можжевельники, туи. Они были в той полосе, которая была или занята врагом или на нейтральной территории. И морской полк пехоты Горпищенко Павла Филипповича добыли деревья, конечно с риском для жизни. Были раненые и даже убитые».

Тот Новый год для детей, которые учились в убежищах, был с запахом хвои и мандарин, привезённых с Кавказа, свежей выпечки, которую постарались приготовить для ребят заботливые руки севастопольских женщин.

ЕКАТЕРИНА АЛТАБАЕВА, сенатор Российской Федерации: «Вот, что такое Севастополь и севастопольские дети. Это удивительный дух, это дух веры в Победу. Вот, я думаю, это для нас характерно, и мне хочется, чтобы сегодня и у этих ребят вера в Победу над преодолением самых невероятных трудностей, Победу нашей Родины, она была всегда с ними».

В кадетском классе из 45 учеников 30 уже определили для себя дальнейший путь – стать следователем. По словам педагогов, после выпуска для ребят открыты дороги в две ведомственные академии в Санкт-Петербурге и в Москве. Там будущие следователи будут обучаться по профилю.