Экипажи вертолётов Морской авиации ЧФ тренировали посадку и взлёт с борта корабля

Экипажи вертолётов Ка-27ПС и Ка-27ПЛ из состава соединений Морской авиации и ПВО Черноморского флота выполнили плановые практические полёты. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Отработка посадок на палубу фрегата «Адмирал Макаров» прошла в акватории Чёрного моря. Во время тренировок корабль находился как на ходу, так и на стоянке на якоре. Кроме опытных лётчиков впервые посадку на палубу выполняли молодые пилоты.

СТАНИСЛАВ ЯЦУК, командир отряда вертолётной эскадрильи Морской авиации Черноморского флота: «Очень волнительно, первая посадка на корабль. Ощущения неописуемые. Даже не знаю с чем это сравнить было сложно, но как сказал инструктор – справился. Но работы ещё много, будем оттачивать данный материал, потому что один из самых сложных элементов лётной подготовки».

Во время тренировки экипажи вертолётов совершили порядка 20 взлётов и посадок на палубу фрегата «Адмирал Макаров».