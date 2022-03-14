Экологи КФУ объяснили, что нарушает экосистему Чёрного и Азовского морей

В последние годы крымские экологи всё чаще свидетельствуют нарушение экологического равновесия флоры и фауны Чёрного и Азовского морей. Это приводит к сбою в системе регуляции численности определённых видов морской экосистемы. Об этом рассказал профессор кафедры экологии и зоологии Таврической академии Крымского федерального университета Сергей Иванов, передает пресс-служба вуза.

«Колебания численности находятся под контролем самой экосистемы и, как правило, не очень заметны. А вот когда мы наблюдаем у берегов морей массовое скопление медуз, которые через некоторое время оказываются выброшенными на песчаные пляжи и лежат слоем вдоль побережья на большом его протяжении – это катастрофа, которая свидетельствует, что в экосистеме что-то пошло не так», – сообщил Сергей Иванов.

По его словам, изменение цвета морской воды – это тоже результат чрезмерного размножения, но теперь уже одноклеточных организмов – водорослей или бактерий. В морской экосистеме эти явления учёные наблюдают уже несколько лет.