Экономия времени и совершенный вкус: делимся 3 быстрыми блюдами из курятины

Лето – это время отдыха на природе с друзьями и родными, но иногда плохая погода может испортить все планы. И есть решение! Приготовьте аппетитные блюда и устройте трапезу на дому.

При этом вам не придется тратить время на планирование и трудоемкие процессы на кухне, отмечает 24 Канал. Ведь с ТМ «Наша Ряба Аппетитная» организовать отдых в кругу родных и с домашней едой очень легко.

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Производитель уже хорошо известен украинцам, потому что предлагает только отборную свежемаринованую курочку. Так что приготовить вкусное блюдо, не прилагая особых усилий, становится реальностью благодаря ТМ «Наша Ряба Аппетитная».

Кроме того, продукция идеально подходит как для отдыха на природе, так и для трапезы с родными дома. Следовательно, вы точно не прогадаете: даже если погода испортится, достаточно будет распаковать упаковку курочки или куриные колбаски и отправить их на 30 минут в сковороду или в духовку. Любимый гарнир или салат – и обед или ужин в кругу семьи готовы.

А с чем подать куриные колбаски, голени в апельсиновом маринаде или крылышки с горчично-медовым вкусом – делимся в пошаговых рецептах.

Куриные колбаски с картофелем и домашним соусом

Время: 35 минут

35 минут Порций: 4

Куриные колбаски – блюдо, которое любят все / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 1 упаковка колбасок куриных с чесноком от ТМ «Наша Ряба Аппетитная»;

– 600 грамм картофеля;

– 40 миллилитров оливкового масла;

– 2 зубчика чеснока;

– веточка розмарина;

– соль по вкусу;

– перец черный по вкусу.

Для соуса:

– 150 миллилитров томатной пасты;

– 100 миллилитров воды;

– 2 чайные ложки сахара;

– 2 зубчика чеснока;

– перец черный молотый по вкусу;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Начните приготовление блюда с соусом. Для этого разогрейте сковороду, выложите на нее томатную пасту и обжарьте 2 минуты, добавьте воду. Перемешивайте и добавьте остальные ингредиенты: специи и чеснок, пропущенный через пресс. Картошку помойте и очистите от кожуры. Нарежьте на ломтики. Высыпьте ее в тарелку, полейте растительным маслом и посыпьте специями. Выложите на большой противень колбаски и расставьте рядом картофель. Выпекайте картофель с колбасками при температуре 170 градусов 30 минут. Подавайте блюдо вместе с домашним соусом.

Куриные голени в апельсиновом маринаде с картофелем и лимоном

Время: 40 минут

40 минут Порций: 4

Куриные голени в апельсиновом маринаде / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– упаковка куриных голеней в апельсиновом маринаде от ТМ «Наша Ряба Аппетитная»;

– 4 – 5 крупных картофелин;

– 1 лимон;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1 чайная ложка орегано;

– 2 зубчика чеснока;

– соль, красный перец, свежемолотый черный перец по вкусу.

Приготовление:

Включите духовой шкаф на 180 градусов. Лимон разрежьте пополам, одну половину нарежьте на кружочки. Предварительно очищенный и нарезанный картофель соедините с соком половины лимона, оливковым маслом, специями и перемешайте. Противень застелите пергаментом, выложите картофель, а сверху – свежемаринованные голени. Запекайте голени с картофелем в течение 20 минут, перемешайте, чтобы блюдо запеклось со всех сторон, и продолжите готовить еще 10 минут.

Крыльца в горчично-медовом маринаде с овощным салатом

Время: 30 минут

30 минут Порций: 4

Готовим куриные крылышки для родных / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– упаковка куриных крылышек в горчично-медовом маринаде от ТМ «Наша Ряба Аппетитная»;

– 1 желтый перец;

– 2 помидора;

– 2 огурца;

– 50 граммов редиса;

– пол луковицы;

– пол лимона;

– 3 столовые ложки подсолнечного масла;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– черный молотый перец по вкусу;

– соль по вкусу;

– сухой базилик по вкусу.

Приготовление:

Овощи промойте и при необходимости очистите. Тонко нашинкуйте редиску. Огурец порежьте соломкой, перец – полукольцами, а помидоры – ломтиками. Лук нашинкуйте на перья и посыпьте сразу солью. Соедините в тарелке все овощи, добавьте растительное масло и приправы, тщательно перемешайте. Готовый салат посыпьте сверху сухим базиликом. Во фритюрнице или глубокой сковороде (при наличии с толстым дном) разогрейте растительное масло. Выложите куриные крылышки и обжаривайте их по 10 минут с каждой стороны. Подавайте горячие крылышки со свежим овощным салатом.

Приятного аппетита!