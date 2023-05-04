Экономист рассказал, когда подешевеет хлеб в России

Согласно данным Руспродсоюза, стоимость хлеба в России выросла на 5 рублей. Стоит ли ожидать снижения цен?

Экономист Александр Цапликов рассказал, что больше всего выросла стоимость белого и ржаного хлеба — более чем на четыре рубля за килограмм. По его словам, средняя стоимость белого батона весом 500 г составляет 42,7 рубля, а ржаного — 43 рубля.

Цена изменилась, потому что увеличились транспортные расходы, а также из-за санкций выросла стоимость импортного оборудования на хлебозаводах, объяснил эксперт.

«В целом ситуация по отрасли не критичная, но пока достичь прежних цен из-за этих проблем не удалось», — рассказал о текущей ситуации экономист.

Эксперт отметил, что дефицита хлеба и дальнейшего роста цен не ожидается. Дело в том, что российские хлебозаводы смогли адаптироваться к сложившейся ситуации и даже увеличили производство хлеба в регионах.

По мнению Александра Цапликова, небольшое снижение цен на хлеб может произойти этим летом или ближе к осени, когда производители начнут убирать пшеницу и рожь.

«Прошлой осенью хлеб стоил примерно на рубль дешевле, чем сейчас. Играет роль урожайный сезон. Думаю, летом-осенью цена как раз и снизится примерно на рубль за килограмм. Возможно, даже и на два», — убежден экономист.

В беседе с изданием «Вечерняя Москва» эксперт отметил, что подорожал не только хлеб, но и различная выпечка: стоимость изделий в среднем выросла на 4,4 рубля. Как и в ситуации с хлебом, цены на выпечку должны стабилизироваться в сезон сбора урожая пшеницы.