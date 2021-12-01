Экс-чиновник Севастополя заключен под стражу за взяточничество

Экс заместитель директора департамента здравоохранения Севастополя обвиняется в получении взятки с вымогательством в крупном размере, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю.

В московский суд поступило ходатайство об аресте министра культуры Крыма В тексте сказано, что в октябре 2019 года обвиняемый во время встречи с представителем строительной фирмы, которая осуществляла работы по капремонту одного из медучреждений, предложил оказать услугу имущественного характера в виде ремонта его квартиры. Их стоимость была оценена в 500 тысяч рублей. В ответ действующий на тот момент первый замдиректора департамента здравоохранения города Севастополя пообещал пролоббировать заключение договора на поставку товаров с подведомственным ему учреждением. В случае отказа он угрожал препятствовать осуществлению коммерческой деятельности данной фирме на территории Севастополя.

В итоге, в марте 2020 года между ГБУЗС «МИАЦ» и строительной фирмой был заключен договор на поставку поручней вдоль пешеходных дорожек медучреждения, минуя предусмотренные законом конкурентные способы определения поставщика. После чего сотрудники строительной фирмы окончили ремонтные работы в квартире замдиректора департамента здравоохранения.