Экс-директор 13 СРЗ объяснил, почему завод накопил долги

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На 13 судоремонтном заводе новый директор. Александр Юрьев передал полномочия своему преемнику Павлу Флоре неделю назад. Покидая ответственный пост, экс-директор объяснил, почему завод стал должником и испытывает не самые лучшие времена.

По словам Александра Юрьева, коллектив завода оказался не готов работать в уже существовавшем в современной России формате рыночных отношений, в новых экономических условиях.

«Наши коллеги, как мы говорим, на «материке», в течение двадцати лет осваивали «школу» рынка и конкуренции. Нам же предстояло пройти этот путь всего за три года», — поясняет Юрьев.

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