Экс-директор департамента из Севастополя отправлен под домашний арест

Экс-директору департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Вадиму Кирпичникову, подозреваемого в превышении полномочий, избрали меру пресечения, передает Крыминформ со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК по РК и Севастополю Ольгу Постнову.

Силовики навестили севастопольского чиновника Вадима Кирпичникова — СМИ Обвиняемый экс-чиновник отправлен под домашний арест до 10 января следующего года. Он признал свою вину в ходе допроса.

«Он дает последовательные показания, сотрудничает со следствием. В связи с этими обстоятельствами сегодня по ходатайству следователя Киевский районный суд Симферополя избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста», – сообщила Постнова.