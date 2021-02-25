Экс-директор «Горсвета» в Севастополе подозревается в растрате 18 млн руб.

В отношении бывшего директора ГБУ «Горсвет» в Севастополе возбуждено уголовное дело о растрате в особо крупном размере, передает пресс-служба УФСБ РФ по РК и Севастополю.

Должностные лица из Евпатории получили взятку в размере более 10,5 млн руб Отмечается, что в октябре 2019 года ГБУ «Горсвет» заключило с частной фирмой договор на разработку проектно-сметной документации по капремонту объектов наружного освещения на сумму 18 млн рублей. Директор ГБУ подписал акт приемки и произвел взаиморасчет за фактически невыполненные работы по условиям договора.

Обвиняемому грозит для 10 лет лишения свободы. На данный момент Ленинский районный суд Севастополя в отношении подозреваемого избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, а также наложил арест на имущество.