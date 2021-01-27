Экс-глава «Беркута» сравнил митинги Навального с украинским Майданом

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«На Украине Госпереворот начинался так же». Параллели последних событий с выходом на несанкционированные митинги в России с украинским Майданом нашёл экс-глава «Беркута», а ныне сенатор Российской Федерации Сергей Колбин.

В интервью телеканалу «Царьград» он обратил внимание, что ещё даже до того, как начались незаконные акции в поддержку блогера Алексея Навального, ход событий было предугадать совсем несложно.

«Небольшая группа граждан выходит на несанкционированный митинг, позитивной повестки у них нет, протестовать законными способами они отказываются. Большинство жителей на самом деле не хотят поддерживать протесты этой группы. Полиция выполняет свои обязанности по охране общественного порядка. Но заокеанским кураторам нужны провокации с целью расчеловечевания стражей порядка. На Украине это сработало. Такого государства фактически больше нет. Это уже признают и сами украинцы», — подчеркнул он.

Сенатор, кроме того, раскрыл ключевой приём цветных революций, который применялся и после митингов в России. Он также направлен в первую очередь против силовиков.

«Как уничтожить государство? Для этого необходимо уничтожить его защиту. То есть нужно запугать защитников государства, натравить на их жён и детей маргиналов. Любой человек почувствует себя уязвимым в такой ситуации. Поэтому твёрдо уверен, что личные данные стражей порядка не должны находиться в общем доступе», — подытожил Колбин.