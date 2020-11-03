Экс-глава Севнаследия Рязанцев уволился из «Херсонеса Таврического»

Бывший глава Севнаследия Михаил Рязанцев, который работал последнее время в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» в качестве заместителя директора, уволился примерно месяц назад. Об этом пишет новостной портал ForPost со ссылкой на директора музея-заповедника Елену Морозову.

Интернет-издание пишет: по словам научных сотрудников «Херсонеса», назначение Рязанцева на пост замдиректора в июле этого года их ужаснуло, однако скандально известный экс-чиновник никак не проявил себя на новой должности – работников, любящих музей, это только обрадовало.

Напомним, за время работы в Правительстве Севастополя Михаил Рязанцев успел несколько раз «отличиться». Именно при нём из действующего списка объектов культурного наследия города-героя исключили 142 позиции, в том числе, архитектурный ансамбль Центрального городского кольца.

При этом чиновнике практически все архитектурные ансамбли и исторические постройки в городе «обзавелись» паспортами, в которых территория таких памятников ограничивается стенами зданий, что теперь напрямую подвергает риску сохранность выходящих за границу сооружений ценных элементов городской архитектуры.

Это лишь малая часть того, чего за годы на должности главы Севнаследия смог «добиться» Рязанцев.