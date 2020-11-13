Экс-главу администрации Ленинского района дисквалифицировали на год

В Крыму на год дисквалифицировали экс-главу Ленинского района за нарушения требований бюджетного законодательства, передает пресс-служба региональной прокуратуры.

Аксенов подписал заявление об увольнении министра транспорта Крыма По данным ведомства, в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» предусматривалась субсидия из бюджета РК на проведение капитального ремонта спортзала МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа».

«Для этого требовалось разработать муниципальный акт, однако в администрации его не утвердили», — уточнили в пресс-службе.