Экс-главу Феодосию Андрея Филонова освобождают условно-досрочно

Экс-главу администрации Евпатории Андрея Филонова освобождают досрочно, передает Крыминформ со ссылкой на Верховный суд Крыма.

В Крыму для экс-главы администрации Евпатории Филонова ужесточили наказание «Постановление Керченского городского суда Крыма оставлено без изменения, апелляционное представление без удовлетворения», – сообщили в суде.

Напомним, что Андрей Филонов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении в Керченский городской суд после того, как отбыл установленный законодательством срок – три года семь месяцев два дня (неотбытая часть составляет два года 10 месяцев 28 дней). Суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство в ноябре 2021 года. Однако с таким решением не согласилась прокуратура и направила апелляционное представление в Верховный суд Крыма. В представлении прокуратура просит отменить решение суда первой инстанции и отказать Филонову в УДО.