Экс-главу ГУПа и его знакомого обвиняют в хищении более двух млн рублей

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ГУП РК «КР ЕИРЦ» и его знакомого, обвиняемых в хищении бюджетных средств, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по РК.

Аферисты-строители в Севастополе обманули клиентов на миллион рублей Следствием установлено, что на протяжении 2020 года обвиняемый, на тот момент являющийся генеральным директором бюджетного предприятия, при пособничестве и в интересах своего знакомого заключал фиктивные договоры с индивидуальными предпринимателями на оказание услуг по размещению информации о лицевых счетах абонентов в «ГИС ЖКХ», зная, что данную работу он поручил выполнять штатному сотруднику. На основании фиктивных договоров были незаконно перечислены денежные средства в общей сумме более 2,1 млн.рублей, которыми его знакомый распорядился по своему усмотрению.

В зависимости от роли каждого участника они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями, растрате и изготовлении поддельных документов.