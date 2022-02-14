Экс-мэр Евпатории Андрей Филонов вышел из мест лишения свободы по УДО

Экс-глава Евпатории Андрей Филонов освободился из мест лишения свободы. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Экс-главу Евпатории Андрея Филонова освобождают условно-досрочно В сообщении он отметил, что находится в поисках работы, добавив, что обязательное условие — не в Крыму.

«Сдается в аренду исправленный человек! О себе: опытен, начитан, с сомнительным «институтом жизни» в прошлом и очень призрачным будущим… Условием со звездочкой является вывоз арендованного на материк…», — написал Андрей Филонов.