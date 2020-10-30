Экс-мэра Евпатории Андрея Филонова приговорили к колонии-поселения

Экс-мэр Евпатории Андрей Филонов признан виновным в превышении должностных полномочий. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на три года восемь месяцев, передает Крыминформ.

Андрею Филонову предъявили обвинительное заключение Также Филонову запрещено замещать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах государственной власти, сроком на год и шесть месяцев с отбыванием основного наказания в колонии-поселении.

«Мера пресечения в виде заключения под стражей оставлена в силе до вступления приговора в законную силу», – добавила пресс-секретарь суда Оксана Тарасенко.